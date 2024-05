VIDEO Popularna turistička atrakcija ponovno je stavljena u funkciju: "Većina posjetitelja osjetila je radost i povezanost"

Video portal između Dublina i New Yorka ponovno je stavljen u funkciju u ponedjeljak, nakon što je privremeno bio ugašen zbog nedolična ponašanja prolaznika.

Video portal, tj. prijenos uživo postavljen između dva grada, ugašen je 14. svibnja, nakon svega tjedan dana rada zbog problematičnog ponašanja prolaznika. Uključivalo je to čitav raspon lošeg ponašanja, od pokazivanja stražnjice gledateljima s druge strane svijeta, do pokazivanja videa tragedije napada na Svjetski trgovački centar 11. rujna, što je za američke gledatelje posebno traumatično.

Objavljeno je i novo radno vrijeme "portala". Bit će uključen od 11 sati do 21 sat u Dublinu, tj. od 6 sati ujutro do 16 sati popodne u New Yorku.

Atrakcija, koja je u kratko vrijeme rada prikupila više od dvije milijarde online reakcija prepoznata je kao izvor radosti za mnoge, javilo je dablinsko Gradsko vijeće.

The Portal is awake again, come wave to some folks in the Big Apple!! 🍎 pic.twitter.com/ldy5p4W0qa