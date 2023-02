Nakon potresa koji je pogodio Havaje, pokrenuo se vulkan Kilauea koji je počeo izbacivati lavu.

Potres jačine 4,8 po Rihteru potresao je u srijedu Havaje na Pacifiku te je pogodio južni dio otoka. Priopćeno je da je epicentar bio na dubini od 32 kilometra.

Čuda u preživljavanju: Što se događa s tijelom i psihom nakon stotina sati provedenih ispod ruševina?

Potres je pokrenuo vulkan Kilauea koji je počeo izbacivati lavu. Na društvenim mrežama pojavili su se spektakularni snimci vulkana koji izbacuje lavu.

Erupcija ne predstavlja neposrednu prijetnju jer se nalazi u udaljenom dijelu područja, ali znanstvenici su upozorili lokalno stanovništvo da budu svjesni mogućih učinaka na kvalitetu zraka.

