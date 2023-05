Video sjednice Senata američke savezne države Minnesote postao je viralan na društvenim mrežama nakon što se jedan zastupnik na nju nakratko uključio bez majice.

Sjednicu Senata američke savezne države Minnesote, koja se u ponedjeljak prenosila uživo na YouTubeu, obilježio je zastupnik Calvin Bahr, koji se na nju na trenutak preko interneta uključio polugol i u krevetu dok je iza njega bio poster s likovima iz crtića "I‘m Just a Bill".

Na videu se vidi da se malo pridigao iz kreveta da bi glasovao "za", a isječak sa Zooma vrlo brzo je podijeljen te se Bahr našao na meti kritičari budući da se nije potrudio ni ustati iz kreveta da bi glasao. Senator još uvijek nije komentirao incident.

Minnesota Republican Sen. Calvin Bahr appeared to be shirtless and in bed during a Zoom call before his camera was quickly turned off pic.twitter.com/X2ErzgeD87