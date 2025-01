Najmanje dvije osobe su poginule, a brojne su teško ozlijeđene u požarima u Los Angelesu.

U vatrogasnoj postaji na području Santa Monice, predsjednik Joe Biden je obaviješten o stanju na terenu.

Na konferenciji za medije tom je prilikom iznenadio okupljene i pohvalio se rođenjem prvog djeteta njegove najstarije unuke Naomi Biden.

"Dobra vijest je da sam od danas pradjed", rekao je Biden, a novinari i prisutni dužnosnici su mu zapljeskali.

