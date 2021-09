Tradicija lova na dupine na Farskim otocima duga stoljećima naišla je ove godine na velike kritike nakon što je ubijeno više od 1400 dupina, što je ujedno i rekordan broj ubijenih jedinki. Lovci su dupine izmasakrirane ostavili na obali gdje su dupini ugibali u mukama.

Ogromno jato dupina u nedjelju je usmjereno u najveći fjord na području sjevernog Atlantika. Čamcima su potjerani u plićak gdje su ih ubijali noževima.

VIDEO JE UZNEMIRUJUĆ!

Dupine su lovci izvlačili na obalu, ostavljali preživjele da ugibaju u mukama, a od ubijenih dijelili meso mještanima za konzumaciju.

Na videosnimci se vide dupini koji leže po obali nakon što su izvučeni na tlo, a more je crveno od njihove krvi. Na plaži su brojni stanovnici i lovci. Lov na morske sisavce, prvenstveno kitove, tradicija je koja postoji stoljećima na Farskim otocima.

Lovci tvrde kako se to održiv način prikupljanja hrane iz prirode i važan dio kulturnog identiteta Farskih otoka. Aktivisti za prava životinja smatraju ovakvo ubijanje okrutnim i nepotrebnim.

Razmjeri ubijanja dupina na plaži Skalabotnur šokirali su čak i lokalno stanovništvo. Bjarni Mikkelsen, morski biolog s Farskih otoka kazao je kako je rekordni lov do sada iznosio 1200 dupina 1940. godine.

U intervjuu za BBC, predsjednik Udruge kitolovaca u Olavur Sjurdarberg priznao je da je ubijanje bilo pretjerano. "To je bila velika greška", rekao je Sjurdarberg koji nije sudjelovao u lovu.

"Kad je jato pronađeno, procjene su bile da se radi o samo 200 dupina", rekao je i dodao kako se veličina jata otkrila tek kad je ubijanje počelo.

"Netko je trebao znati bolje", rekao je Sjurdarberg. "Većina ljudi je šokirana zbog onoga što se dogodilo", dodao je i istaknuo da su lov odobrile lokalne vlasti i u njemu nisu prekršeni zakoni.

Ubijanje dupina je "legalno, ali nije popularno", rekao je Sjurdur Skaale, danski zastupnik za Farske otoke. "Ljudi su bili bijesni", rekao je.

Za lov je ipak rekao da je human ako se učini na pravi način. To uključuje posebno dizajnirano koplje, koje se koristi za rezanje leđne moždine kita ili dupina prije rezanja vrata. Koristeći ovu metodu, trebalo bi proći "manje od sekunde da se ubije kit", objasnio je Skaale.

Udruga Sea Shepherd priopćila je da je "ubijanje dupina i kitova rijetko tako brzo kako to objašnjava farska vlada". "Lov se može često pretvoriti na neorganizirane pokolje", navode.

Tvitnuli su da je ubijeno 1428 dupina koje su lovci uz pomoć glisera i jet-skija tjerali u plićak, a onda ih sve ubili.

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq