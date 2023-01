Francuski novinar javljao se uživo iz Kramatorska u Ukrajini za francusku televiziju kada je u njegovoj blizini eksplodirao projektil.

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se vidi eksplozija projektila koji je eksplodirao svega nekoliko desetaka metara od novinara koji se uživo javljao iz Ukrajine.

Francuski novinar javljao se uživo iz Kramatorska o stanju u Ukrajini, navodi se na profilu stranice NEXTE na Twitteru.

"Ne znamo ima li žrtava. U svakom slučaju, mi smo bili vani, bili smo na parkingu ispred našeg hotela. Ne znamo ni gdje je točno pao projektil, znamo samo da je bilo vrlo bučno, da smo imali prašinu u očima i ustima i veoma smo se bojali", izjavio je Paul Gasnier nakon eksplozije, prenosi Ukdaily.news.

Ni novinar ni snimatelj nisu ozlijeđeni.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge