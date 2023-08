VIDEO Urušio se kran na gradilištu, najmanje 17 mrtvih radnika: Vlada najavila pomoć obiteljima

Snimke pokazuju ostatke opreme na tlu dok spasioci izvlačile tijela i traže preživjele nakon što se kran srušio tijekom izgradnje mosta u Indiji. Tragedija se dogodila u Shahapuru - oko 80 kilometara od Mumbaija u zapadnoj državi Maharashtra.

Poginulo je najmanje 17 osoba, a troje ih je ozlijeđeno. Žrtve su uglavnom građevinski radnici i inženjeri gradilišta.

Urušavanje krana u Indiji (Foto: India's National Disaster Response Force (NDRF) / AFP)

#Maharashtra - At least 17 people killed and three injured after a crane on girder launching machine crashes at under-construction site of the Samruddhi Expressway in #Shahapur of #Thane; five others believed to be trapped, NDRF officials have said pic.twitter.com/NAFUKfV87F