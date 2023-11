VIDEO Ukrajinu i Rusiju poharala megaoluja: Uništeni rovovi, vjetarovi čupaju drveće, gradovi ostali pod vodom

Objavljene su snimke snažne oluje koja je u nedjelju prošla preko poluotoka Krim, a zatim uništila ruske obalne obrambene linije na Krimu te prouzročila nestanak struje u 10 ukrajinskih regija.

Hitne službe u Odesi su na teren izašle više od 62 puta te je iz snijega iskopano 145 automobila, šest autobusa i pet vozila hitnih pomoći. Također, na autocesti je zabranjeno prometovanje, a zbog snježne oluje zatvorena je toplana, izvijestio je Kyiv Independent.

Veliki dijelovi Ukrajine su pod upozorenjem zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, a vjetrovi dosežu do brzine od 30 metara te se i danas očekuju snažne mećave.

"Uraganski vjetrovi brzine do 40 metara u sekundi čupaju drveće i uništavaju krovove. Mnogi distrikti Jevpatorije su poplavljeni, a javni prijevoz u Sevastopolju je zaustavljen. Oluja je stigla do Rusije, gdje u Anapi i Krasnodaru bjesne najjači vjetrovi", stoji u objavi.

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, je na platformi X izvijestio da su mnogi Ukrajinci bez struje i grijanja i da je više cesta zatvoreno. Geraščenko je ranije objavio snimke uništenja ruskih rovova na Krimu.

A storm washed away trenches in occupied Crimea that Russian army dug out on the beaches.



According to information from Crimean media, in Yevpatoria the water washed away the defense line on the coast, engineering buildings and firing positions.



The speed of wind at the coasts… pic.twitter.com/D9fFoISSYK