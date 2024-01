VIDEO Ukrajinci objavili snimku pomorskog napada: Naoružali dronove brutalnim oružjem i zapucali na Ruse

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) tvrdi da je po prvi put ruske brodove kod Sevastopolja na Krimu napala besposadnim plovilima Sea Baby naoružanim bacačima raketa, a portal Ukrajinska pravda u ponedjeljak na objavio snimku SBU-a na kojoj se navodno vidi spomenuti napad.

Vasil Maljuk, šef SBU-a, za spomenuti je medij rekao da snimka pokazuje kako ukrajinski dronovi pucaju po ruskim brodovima koji su isplovili iz jedne krimske luke kako bi ih potopili.

"Dronovi nisu pobjegli nakon što su Rusi na njih zapucali, nego su se odmah okrenuli i uzvratili paljbu", ustvrdio je Maljuk.

Pročitajte i ovo Atentat povećao napetosti Hoće li se rat proširiti? "Naša reakcija bit će oštra!"

Objavljena snimka traje 15 sekundi, a na njoj se može vidjeti da je 14 projektila ispaljeno na ruske brodove, a pretpostavlja se da su ispaljeni iz plovila bez posade Sea Baby. Međutim, na snimci se ne vidi jasno jesu li projektili pogodili ikakvu metu. Ukrajinska pravda nije objavila jesu li ukrajinske snage oštetile ili potopile ruske brodove niti je navedeno jesu li plovila preživjela razmjenu vatre.

"Plovila Sea Baby vjerojatno su bila naoružana nenavođenim bacačima termobaričkih raketa RPV-16", za The War Zone rekao je Andrij Riženko, umirovljeni kapetan u ukrajinskoj ratnoj mornarici.

Unique footage of combat between Ukrainian drones and Russian coastal ships - the first of such kind in history.



When Ukrainian Sea Baby drones encountered Russian ships, they turned around and fired back using a flamethrower system.

📹: Ukrainska Pravda, citing sources in SSU pic.twitter.com/FKhN6XjcyH