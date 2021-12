Učenik je u srednjoj školi u Oxfordu ranio osam, a ubio tri osobe iz poluatomatskog pištolja. Policija ga je uhitila i brani se šutnjom. Videozapis koji se dijeli druptvenim mrežama prikazuje kako je pokušao namamiti školske kolege da izađu na hodnik. Srećom, nitko ga nije poslušao.

Ubijene su tri, a ranjeno osam osoba u američkoj saveznoj državi Michigan. Napadač je 15-godišnji učenik koji je naposljetku i uhićen, a kod sebe je imao pištolj.

Motiv ubojstva još uvijek nije poznat, a preminule su dvije djevojčice od 14 i 17 godina te 16-godišnji dječak. "Sve je trajalo svega pet minuta", izjavio je zamjenik šerifa okruga Oakland Michael McCabe.

Na videozapisu koji se širi društvenim mrežama vide se učenici u jednoj učionici gdje se skrivaju od napadača, a on ih mami da izađu u hodnik.

"Šerifov ured, možete izaći", govorio je.

Studenti su se međusobno pogledavali, a jedan je šapnuo - "Rekao je da je sigurno izaći", dok mu je drugi dobacio - "Ne želimo sada riskirati".

Napadač je učenike u razredu nazivao "braćom", te su tada oni počeli panično izlaziti kroz prozor kada su shvatili da je "policajac" zapravo ubojica.

Video from inside one of the classrooms at Oxford High School, Michigan. pic.twitter.com/elxXCJS87E