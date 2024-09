VIDEO Italija proglasila izvanredno stanje u dvije regije: Zbog poplava evakuirane tisuće ljudi

Italija je u subotu proglasila izvanredno stanje za dvije poplavljene regije na sjeveru zemlje nakon nekoliko dana obilnih kiša.

Desna vlada premijerke Giorgije Meloni omogućila je pomoć vrijednu 20 milijuna eura za pogođene regije Emilia-Romagna i Marche.

Obilne kiše prouzročile su poplave na brojnim cestama u dvjema regijama. Ukupno je više od 2500 ljudi evakuirano iz svojih domova.

Nekoliko gradova, uključujući Bolognu, Modenu i Ravennu, pogođeno je poplavom, kao i ljetovalište Rimini na jadranskoj obali.

U međuvremenu, došlo je do oštre rasprave između Rima i regionalnih vlada poplavljenih područja.

Nello Musumeci, desničarski ministar za civilnu zaštitu, optužio je socijaldemokratsku vlast Emilije-Romagne da nije pravilno iskoristila već dodijeljeni novac.

"Nešto nije u redu. Ovako katastrofalne poplave ne mogu se stalno događati u Emiliji-Romagni," rekao je ministar.

Quasi 600milioni

di euro dati dai ministri dell'ambiente in 10 anni

ai governi Bonaccini Schlein in Emilia Romagna.



DOVE SONO FINITI I MILIARDI (DI SOLDI NOSTRI) DATI ALL'EMILIA ROMAGNA PER EVITARE L'ALLUVIONE?😡



Il primo video è per chi dubita sia di ieri.



👇👇👇 pic.twitter.com/ZrPNSEru8B