VIDEO Snažna eksplozija odjeknula u blizini Moskve: Gusti dim nad tvornicom koja proizvodi i za vojsku

Snažna eksplozija potresla je u srijedu ujutro tvornicu za proizvodnju optičke opreme u Sergiev Posadu, gradu u blizini Moskve.

Eksplozija je ozlijedila najmanje 11 osoba. Prevezeni su u lokalne bolnice, a stupanj njihovih ozljeda još nije poznat. Oštećeno je nekoliko zgrada u blizini, prema lokalnim vlastima.

"Udarni val izazvao je razbijanje prozora na nekoliko kuća", rekao je izvor za Tass, dodajući da, prema preliminarnim podacima, uzrok eksplozije nije dron.

Ta tvornica razvija i proizvodi optičke i optoelektroničke uređaje za vojnu i civilnu uporabu.

