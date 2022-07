Snažan potres magnitude 7,1 prema Richteru pogodio je danas filipinski otok Luzon, priopćio je Američki geološki institut. Dvije osobe su poginule.

Jedan muškarac je poginuo nakon što su ga pogodile betonske ploče koje su pale u njegovoj kući u Abri. Na tom mjestu je najmanje 25 drugih osoba ozlijeđeno i većinom su smješteni u bolnicama, rekli su dužnosnici.

Breaking: Damage reported at the Bantay Watchtower in Vigan, Philippines, following magnitude 7.3 earthquake. pic.twitter.com/owNaF5E1sf