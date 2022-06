Ruski patrijarh Kiril pao je tijekom posvećivanja hrama u Novorosijsku. Po protođakonu Andreju Kuraevu, kriva su ograničenja zbog koronavirusa.

Prvi čovjek Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril, pao je tijekom posvećivanja hrama u Novorosijsku.

Kako je rekao protođakon Andrej Kuraev, za sve su kriva ograničenja koronavirusa, zbog kojih se patrijarh ne smije dirati.

"Nemili incident dogodio se danas na posvećenju crkve u Novorosijsku. Nakon završetka posvećenja hrama, patrijarh Kiril je pao s propovjedaonice, poskliznuvši se na skupocjeni mramorni pod.

#Putin's priest Patriarch Kirill fell during the consecration of a temple in #Novorossiysk. pic.twitter.com/ZlcQhsaNGP