Rusija je optužila Ukrajinu da je tijekom noći u srijedu dronovima napala Kremlj, ali da nije uspjela u svojoj namjeri da izvrši atentat na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Ruske vlasti objavile su da je Ukrajina tijekom noći pokušala dronovima napasti Kremlj i ubiti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz Kremlja je objavljeno da se radi o "planiranoj terorističkoj akciji".

Rečeno je da se radi o dva drona koja su navodno napala Putinovu rezidenciju u Kremlju, ali ih je u tome spriječila ruska obrana. Putin u trenutku napada nije bio u Kremlju.

"Kremlj ocjenjuje da su ove akcije planirani teroristički činovi i pokušaj atentata uoči Dana pobjede i vojne parade 9. svibnja", izvijestila je ruska državna agencija RIA.

Dodaje da Putin nije promijenio svoj raspored i da radi kao i obično.

"Ruska strana zadržava pravo da poduzme mjere odmazde gdje i kada smatra prikladnim", prenosi agencija.

Viši ukrajinski dužnosnik rekao je da Ukrajina nema nikakve veze s ovim napadom. Dodao je da bi ruske optužbe mogle biti naznaka da bi Rusija u narednim danima mogla izvršiti veliki "teroristički" napad protiv Ukrajine.

Na Twitteru je objavljen video na kojem se vidi direktan pogodak drona u Kremlj.

🚩Clearest footage of the drone attack against the #Kremlin pic.twitter.com/4Gvztzq86r — Michael A. Horowitz (@michaelh992) May 3, 2023

Osim toga, na društvenim mrežama su objavljene i snimke na kojima se vidi dim na vrhu zgrade Kremlja.

Russia wanted to capture Kyiv in three days, and now the Kremlin is on fire pic.twitter.com/e84pap2zM9 — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) May 3, 2023



#BREAKING: Ukraine tried to hit the Kremlin with a drone attack overnight - RIA pic.twitter.com/Cw1GaNAaT1 — Faytuks News Δ (@Faytuks) May 3, 2023