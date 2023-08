VIDEO Rusi imaju izložbu zaplijenjenog zapadnog oružja, tamo je osvanuo i kostur

Na Twitteru se dijeli video ruske televizije izložbe ratne opreme na kojoj je bio i zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti i bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev.

Na izložbi je, kako tvrdi ruska vojska, zapadna oprema koja je zaplijenjena u borbama u Ukrajini.

Dmitry Medvedev is inspecting what the Russian army says is an exhibition of western equipment it captured fighting in Ukraine. For some reason there is also a scary skeleton pic.twitter.com/m99yz6oNtf