VIDEO Procurile snimke ukrajinskog zapovjednika kako se u uredu ljubaka s dvije djevojke

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke nadzornih kamera iz ureda jednog ukrajinskog vojnog službenika.

Navodno je riječ o Oleksandru Jarmoševiču koji je ulovljen u intimnim trenucima s dvije žene u svom uredu.

Mediji pišu kako je riječ o jednom od zapovjednika u gradu Rivne Oleksandru Jarmoševiču, koji je odgovoran za regrutaciju mladih vojnika.

Ordinary working days of the chief military commissar of Rivne Oleksandr Yarmoshevich



In the video he is kissing his colleagues (different ones). The ground forces are conducting a special check on this fact. pic.twitter.com/RdES9HSt4a