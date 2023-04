U crkvi koja pripada Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije izbila je tučnjava između vojnika i svećenika.

Svećenik i vjernici napali su vojnika u crkvi koja pripada Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije (UOC-MP) u Hmeljnickom. Do okršaja je došlo u nedjelju.

Unatoč ratu, još uvijek ljudi idu u tu crkvu. Vojnik je ušao u crkvu i pitao: "Koliko još ljudi mora biti ubijeno da biste prestali ići u Moskovsku patrijaršiju?"

Crkva koja pripada Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovskog patrijaršije tvrdi da su u katedralu upali "radikali" i naziva incident provokacijom.

Ukrainian media published a video from Khmelnytskyi, where there was a conflict between a serviceman and a UOC MP priest in a church.



The reason for the scuffle was the soldier's question: "How many people have to die before you stop coming here?" pic.twitter.com/hdKq0gbdHw