Eksplozija u tvornici čokolade okruga Berks ubila je najmanje pet ljudi, a nekoliko ih je završilo u bolnicu.

U tvornici čokolade izbila je eksplozija. Iza sebe je ostavila najmanje petero poginulih osoba. Sedam osoba prevezeno je u lokalne bolnice. Do eksplozije je došlo u tvrtki RM Palmer Company u West Readingu u petak.

Gradonačelnica West Readinga Samantha Kaag opisala je što je vidjela u tvornici čokolade koja posluje od 1948. godine. "Prilično je zastrašujuće", kazala je Kaag.

VIDEO Snažna eksplozija na Krimu: Ukrajinci dronovima napali željeznicu punu moćnih ruskih projektila

JUST IN: Massive explosion, MULTIPLE PEOPLE TRAPPED at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania..



pic.twitter.com/AXwssOunHY