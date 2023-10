VIDEO Pogledajte putnika kojeg je morala s leta otpratiti policija, jedva je stajao na nogama

Snimka podijeljena na platformi X pokazuje policajce koji su morali pomoći muškarcu da ustane u avionu. Putnici su pljeskali i navijali, dok je muškarac teturao kabinom.

Čuje se kako jedan svjedok viče: "O moj Bože", drugi kroz smijeh dodaje: "On ni ne zna gdje je."

Zzrakoplov je preusmjeren oko jedan sat nakon što je poletio iz Liverpoola.

Putnici su bez daljnjega završili put od Bordeauxa do Ibize. Jedna žena, za koju se vjeruje da je bila na letu, napisala je na platformi X: "Nemojte se drogirati, djeco."

Don’t do drugs kids 🤦🏻‍♂️



pic.twitter.com/S0lWGaNT1o — Flight Emergency (@FlightEmergency) October 3, 2023

Pročitajte i ovo Upozorenje na snazi FOTO/VIDEO Apokaliptične scene: Pogledajte kako Osijek izgleda jutros, dim se širi 40 kilometara dalje

Glasnogovornik Ryanaira je dao izjavu za Mirror.co.uk. "Let iz Liverpoola za Ibizu preusmjeren je u Bordeaux nakon što je putnik ometao let. Posada je pozvala policiju, a zrakoplov je po dolasku dočekala lokalna policija koja je otpratila putnika. Let je nastavio za Ibizu nakon kratkog kašnjenja. Ovo je sada stvar lokalne policije", priopćili su.