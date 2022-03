U bolnici u Moskvi ranjenim vojnicima dodijeljena su odličja. Većinom su to mladići koji su jedva punoljetni.

Prikazana je svečanost povodom dodjela odličja ranjenim ruskim vojnicima na ruskim televizijama. Vide se muškarci koji djeluju vrlo mlado - neki od njih kao da su nedavno napunili 18 godina.

Svi su u ratu ostali bez nekog dijela tijela. Jedan od vojnika istaknuo je da se "borio protiv nacizma".

Russian state television broadcasts footage of “special operation” veterans being awarded medals. They actually showed young men who’ve lost their limbs in the war. pic.twitter.com/BRBCUvo2PK