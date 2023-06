VIDEO Pogledajte nevjerojatan prizor: Udar groma izazvao požar i progutao 160 godina staru crkvu

U požaru je u petak poslijepodne u potpunosti izgorjela 160 godina stara crkva u Massachusettsu.

Uzrok je najvjerojatnije udar groma, kazao je šef vatrogasne službe Spencer Robert Parsons.

Pročitajte i ovo Plaža Krknjaši Na otoku Drvenik Veli izgorjela jedrilica, turiste spašavali mještani: "Gledali smo brod kako gori duže od sat vremena"

Viralni video pokazuje kako pada zvonik, dok zgradu guta plamen.

In the US state of #Massachusetts, a 160-year-old church burned to the ground after being struck by lightning. There were no casualties as there was no one in the church. pic.twitter.com/JfasiGFr3F