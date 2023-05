Društvenim mrežama se širi video crnog medvjeda koji je provalio u garažu pekarnice i ukrao 60 kolačića.

Gladni crni medvjed upao je u garažu pekare u Connecticutu, prestrašio nekoliko zaposlenika i poslužio se sa 60 kolačića prije nego što je otišao.

Radnici tvrtke Taste by Spellbound u gradu Avonu u srijedu su stavljali kolače u kombi za dostavu kada se pojavio medvjed. U Connecticutu živi 1000 do 1200 crnih medvjeda, tvrdi državna agencija za okoliš.

