VIDEO Pogledajte kako Putinova vojna postrojba divlja: Uletjeli s kalašnjikovima u kafić i počeli mlatiti nedužne ljude

Plaćeničke trupe Vladimira Putina snimljene su video kamerom kako tuku muškarce i žene, ostavljajući mnoge ozlijeđene sa slomljenim kostima, ali srećom nije bilo smrtnih slučajeva.

Vojnici s kalašnjikovima utrčali su u petak u kafić u obalnom selu Čornomorske na sjeveru okupiranog Krima nakon proslave ruskog Dana branitelja domovine.

Šokantni video podijelila je djevojka žrtve koja je nakon neočekivanog napada ostavljena u bolnici u teškom stanju.

Sve je započelo time što su pijani vojnici maltretirali žene prije nego što su započeli tučnjavu s muškarcima, a zatim su pozvali i svoje naoružane kolege.

Daily Mail piše da se radi o vojnicima iz postrojbe, službeno poznate kao 81. brigada, a to je proputinovska privatna vojna postrojba.

"Naoružani maskirani muškarci su upali na balkon lokala u kojem su se ljudi družili i počeli ih tući. Posjeli su mog dečka na stolac te ga počeli brutalno mlatiti palicama. Stradao je i njegov brat koji se pokušao zauzeti za njega, kao i njihovi prijatelji. Kada smo pokušali saznati imena ljudi koji su ih pretukli, dojavljeno nam je da će se cijeli slučaj pokušati zataškati. To su nam rekli ljudi povezani s vojskom", ispričala je djevojka pretučenog.

"Prijatelji, pomozite u širenju videa i dajte mu publicitet da se ovo sutra ne ponovi vašoj djeci i najdražima", poručila je neimenovana djevojka.

