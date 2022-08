Tri policajca iz Arkansasa suspendirana su nakon što se pojavila snimka kako brutalno tuku uhićenog osumnjičenika na benzinskoj crpki.

Bijes se proširio diljem zemlje nakon što su na snimci viđena tri policajca kako brutalno tuku uhićenog osumnjičenika na benzinskoj crpki.

Policajci su rekli da je 27-godišnji Randall Worcester u nedjelju ujutro prijetio radnici trgovine u Mulberryju, blizu Little Rocka.

Kada se nekoliko policajaca krenulo suočiti s njim, osumnjičeni je navodno gurnuo jednog na tlo i udario ga šakom u glavu, što je dovelo do uhićenja.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews



**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf