Prvi put od početka ruske invazije američki predsjednik Joe Biden posjetio je Ukrajinu, točnije, glavni grad Kijev gdje se susreo sa Volodimirom Zelenskim.

Američki predsjednik Joe Biden iznenada je u ponedjeljak posjetio Kijev. U trenutku kada je Biden hodao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim glavnim gradom Ukrajine, ali i šire, odjeknule su sirene za uzbunu.

Stanovnici Kijeva snimili su video velikog konvoja koji se kreće centrom grada. Britanski reporter John Sweeney, koji se nalazi u Kijevu, na Twitteru je objavio da se na ulicama glavnog grada govori kako je američki predsjednik Joe Biden stigao u grad.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke