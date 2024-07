VIDEO Ljudi se okupili na velikoj proslavi, a onda je vatromet zakazao: Rakete počele letjeti u publiku

Nekoliko je ljudi ozlijeđeno kada je vatromet zakazao i pogodio publiku na stadionu američkog nogometa tijekom proslave Dana nezavisnosti u američkoj saveznoj državi Uti, priopćila je policija.

Nesreća se dogodila tijekom ceremonije otvaranja proslave "Vatreni stadion" na stadionu LaVell Edwards u Provu, odnosno kampusu nogometnog stadiona Sveučilišta Brigham Young, javlja ABC News. Točan broj i težina ozljeda zasad nisu poznati, rekla je glasnogovornica policijske uprave Provo Janna-Lee Holland.

guy shooting a video with his family at a fireworks display inside the stadium in Utah is hit with a rogue commercial grade firework. other spectators sustained injuries, none appear to be life-threatening so far.



this is insane. looks like a friggin stinger missile! pic.twitter.com/l0cwQCO9vA