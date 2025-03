Jedna od limuzina Vladimira Putina eksplodirala je i zapalila se u Moskvi, u blizini sjedišta FSB-a u Lubjanki.

Požar limuzine Aurus, koja pripada službenom Putinovom voznom parku, započeo je u motoru vrijednom 275.000 funti, a prešao je na unutrašnjost vozila.

Na snimkama se vidi crni dim i vatra, a vidi se i da je oštećen i stražnji dio vozila.

Izvješća nisu razjasnila tko je koristio automobil, a vjeruje se da ga posjeduje Odjel za upravljanje predsjedničkom imovinom. Niti jedan izvještaj nije naveo što je moglo uzrokovati nagli požar.

Osobe koje su bile u automobilu nisu ozlijeđene.

