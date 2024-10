VIDEO Odbija bježati pred uraganom stoljeća, obožavatelji ga mole da se spasi, a on poručuje: "Noa i životinje su preživjeli, ne brinem se"

Oluja monstruoznih razmjera treba pogoditi Floridu u srijedu, a stanovnici su upozoreni da "bježe ili umru".

Ipak, Joseph Malinowski, poznat među lokalnim stanovništvom kao Joe Sea ili Poručnik Dan, nema strah od ostajanja. Govoreći sa svoje duge brodice u luci Tampa, Joe je rekao: "Najsigurnije mjesto za biti tijekom poplave je na brodu. To smo naučili s Noom. Svi koji su ostali na kopnu su se utopili. Noa i životinje su preživjeli. Nisam zabrinut. Moj život, ovo nije ništa u usporedbi s onim što sam prošao. Ovo me ne plaši".

Poručnik Dan Foto: Afp

Joe je izgubio nogu u prometnoj nesreći kad je imao 16 godina. Rekao je da je samo na trenutak skrenuo pogled s ceste kad se sudario s drugim automobilom. Noga mu je amputirana ispod koljena.

Rekao je da očekuje da će se vjetar pojačati, ali vjeruje u snagu svog sidra. "Sidro mi je vezano za dok, neću nikamo otići. Sve će biti u redu. Bit ću dobro." U videu koji se masovno širi internetom, objašnjava da mu je Bog rekao da dođe ovdje i nabavi brod.

"On mi čuva leđa. U dobrom sam stanju. Ne brinem se", rekao je.

Florida man dubbed Lieutenant Dan online says He plans to ride out category 5 Hurricane Milton in Tampa Bay. People are actually replacing wagers on whether he’ll live or die.#hurricaneMilton #MILTON #FloridaFlooding #florida #hurricaneMiltom #HurricaneWarning #FloridaMan pic.twitter.com/4hy2dxhU16 — That Guy Shane (@ProfanityNewz) October 8, 2024

Komisija za zaštitu riba i divljači Floride (FWC) upozorila je ovaj tjedan da ljudi ne bi trebali ostati na brodovima ili izlaziti van u teškim uvjetima jer riskiraju svoj život i živote potencijalnih spasilaca.

Obožavatelji su mu ponudili da mu plate sobu u motelu ili su mu ponudili sklonište u drugim državama. No Joe i dalje vjeruje da mu je bolje na moru.

"Tampa Terrence" je dokumentirao Joeov otpor uraganu Milton i pokrenuo GoFundMe kampanju kako bi mu pomogao kupiti novi brod, a do sada je prikupljeno više od 19.000 dolara.

"Bog mi čuva leđa. Radim ono što mi je rekao da radim. Nije poslao nikoga da me izvuče odavde. Ako me netko pokuša izvući odavde, nisu od Boga jer mi je Bog rekao da je ovo ispravno za mene i zato to radim", rekao je Joe.

For everyone worried about “Lieutenant Dan” - I just talked to him. His real name is Joseph Malinowski.

He says he is going to stay on his sailboat in the Tampa Bay. pic.twitter.com/UJWE7EAazt — Brian Entin (@BrianEntin) October 9, 2024

Policija Tampe bila je među onima koji su poticali Joea da ode i potraži sklonište. Muškarac za kojeg se vjeruje da je šef policije Tampe viđen je kako uvjerava Joea da napusti područje.

"Siguran sam u svoju sposobnost da prebrodim ovo, osim ako se situacija ne promijeni pa završim u Kansasu", kazao je.

If Lieutenant Dan makes it...



He's gonna go down as one of the most badass residence of Florida



It will be biblical!



Money Twitter's praying for you, champ! pic.twitter.com/ErgrdGRxj9 — Pascu (@Pascu_Exodus) October 9, 2024

Očekuje se da će uragan Milton pogoditi kopno kasno u srijedu, donoseći vjetrove do 280 kilometara na sat i poplave visoke 4.5 metara, u jednoj od najgorih oluja koje su pogodile Floridu u više od jednog stoljeća, piše Daily mail.

Milijuni su već evakuirani iz svojih domova, a velika skloništa postavljena su u stadionima i drugim mjestima diljem države. Školski okruzi su zatvoreni, tvrtke obustavljene, a obvezne naredbe za evakuaciju izdane su za oko šest milijuna ljudi jer su meteorolozi izjavili da bi ova oluja mogla biti jedna od najrazornijih.

