Francuski predsjednik Emmanuel Macron postao je meta rasprava na društvenim mrežama nakon što je tijekom intervjua u programu "13 sati" ispod stola skinuo sat za koji njegovi protivnici tvrde da košta oko 80 tisuća eura.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako francuski predsjednik Emmanuel Macron tijekom intervjua skida sat i u jednom trenutku on se više ne vidi na ruci.

Taj njegov potez izazvao je dodatnu srdžbu javnosti, koja je već izuzetno bijesna na njega zbog mirovinske reforme, koja je digla zemlju na noge i izvela milijune Francuza na ulicu.

S druge strane, predsjednička administracija u komentaru tvrdi da sat košta oko dvije i pol tisuće eura te da ga je francuski šef države skinuo s ruke jer je tijekom intervjua njime lupio u stol.

No, prizor u kojem sat nestaje s ruke Emmanuela Macrona brzo su "pokupili" njegovi protivnici i odlučili ga upotrijebiti protiv njega.

"Dok govori, diskretno svoj prekrasni luksuzni sat skida ispod stola", izjavila je LFI-ova zastupnica Clémence Guette u tvitu koji je podijeljen nekoliko tisuća puta.

"Suprotno onome što se priča na društvenim mrežama, predsjednik ne skida sat da bi ga sakrio, već zato što je brutalno lupio njime o stol", rekli su ljudi iz njegova okruženja.

Macron while asking for sacrifices from the French people realizes he is wearing a € 80,000 watch and like a magician makes it disappear under the table. Unworthy. pic.twitter.com/zRiQWFAR1M