VIDEO Godinu dana kopali su bizaran tunel, nitko ne zna zašto, ali kada su otkriveni nastao je totalni kaos

Skupina mladih hasidskih Židova iskopala je bizarni tunel ispod povijesne sinagoge u Brooklynu. Snimka objavljena na društvenim mrežama prikazuje stepenice i hodnike koji vode do prljave prostorije u kojoj je rešetka uklonjena sa zida zgrade, u svjetskom sjedištu pokreta Chabad-Lubavitch u Crown Heightsu.

Snimatelj na videu zatim puže kroz rupu koja vodi do gotovo metar visokog zemljanog tunela navodno dugog oko 15 metara u blizini ženske kupaonice za ritualne obrede. Na fotografijama se vidi limenka piva i električna žica koja visi. U prljavoj prostoriji susjedne zgrade vidi se razbacana odjeća i drugi predmeti koje su očito ostavili kopači, odmetnuti pripadnici pokreta Chabad-Lubavitch koji je predvodio pokojni rabin Menachem Mendel Schneerson. Mladići su tunel ispod 100 godina stare sinagoge kopali gotovo godinu dana.

Pročitajte i ovo Maskirana banda VIDEO Naoružani napadači upali u live TV emisiju: Prekinuli program i prijetili zaposlenicima

Pročitajte i ovo Horor u Indiji Šefica AI kompanije otišla sa sinom na odmor pa ga ubila: Osoblje hotela pronašlo tragove krvi i obavijestilo policiju

Tunel je očito dizajniran da dođe do napuštene ženske mikve, kako bi se "proširila" sinagoga, prenosi New York Post.

Podzemni put nije otkriven sve do prošlog mjeseca, kada su susjedi prijavili sumnjivu buku koja dolazi ispod njihovih domova, izvijestile su izraelske nacionalne vijesti.

Nakon otkrića tunela, čelništvo sinagoge pozvalo je građevinske inženjere da procijene štetu na zgradi, a u ponedjeljak su stigle mješalice za cement kojim je tunel trebao biti ispunjen. To je izazvalo pobunu. Grupa odmetnutih ortodoksnih Židova, uglavnom u tinejdžerskim i ranim 20-im godinama, snimljena je kako ruši drvene ploče i drvene potporne grede dok su očajnički pokušavali ući u svoj tunel.

Pročitajte i ovo Zaplijena u Nigeriji Uništena slonovača vrijedna vrtoglavih 11 milijuna dolara: Od praha će se napraviti spomenik

Druga snimka iz hrama na Eastern Parkwayu pokazala je kako policajci pokušavaju zadržati desetke muškaraca koji su se probijali i prevrtali preko drvenih klupa.

Najmanje desetak muškaraca je privedeno. U tučnjavi nema ozlijeđenih.

"Prije nekog vremena, skupina ekstremnih studenata probila je nekoliko zidova u susjednim posjedima sinagoge na 784-788 Eastern Parkway, kako bi im omogućila neovlašteni pristup", rekao je rabin Motti Seligson, glasnogovornik Chabad-Lubavitch, u e-mailu za The Post.

Pročitajte i ovo Proslavio neustavni praznik Uz paradu i vatromet Dodik slavio, dijelio odlikovanja, a ono najviše dao jednom premijeru: "Naravno, nije u mogućnosti da danas bude s nama"

Pročitajte i ovo Ruski plaćenici Srpski vojnici žale se na okrutnost! Pucaju im iznad glava, mlate ih i tjeraju u borbu bez streljiva: "To znači da te šalju u sigurnu smrt ili barem ranjavanje"

"Dovezen je kamion s cementom da popravi te zidove. Ta su nastojanja prekinuli ekstremisti koji su probili zid do sinagoge, vandalizirajući svetište, u nastojanju da zadrže svoj neovlašteni pristup. Uhićeni su, a zgrada je zatvorena i čeka reviziju strukturne sigurnosti" dodao je Seligson.

Police in New York stormed a Jewish synagogue in Brooklyn and discovered a secret passage leading to a tunnel under the city, arresting dozens of individuals.



Charges include obstruction, resisting arrest, and assaulting an officer. pic.twitter.com/A4x0YRxipE