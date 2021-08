Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj radnici Kliničkog centra u Srbiji vježbaju kako će pozdraviti predsjednika Aleksandra Vučića.

Na Twitter profilu Kuke i motike objavljen je videozapis na kojem se vidi kako radnici vježbaju pljesak prije nego li su predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić i ministar zdravstva Zlatiborom Lončarom obišli radove na rekonstrukciji Kliničkog centra u Srbiji.

Na snimci se vidi muškarac koji se obraća radnicima koji rade na izgradnji Kliničkog centra. ''To je jedan od pet najvećih kliničkih centara u svijetu, ne u Srbiji ili Balkanu ili nekoj tamo Europi, već u svijetu'', govorio je muškarac okupljenima.

''Šta da vam kažem o srpskom zdravstvu? Spasio ga je Zlatibor Lončar'', hvalio je ministra zdravstva.

Objašnjavao im je i kako će reagirati kada dođu predsjednik Vučić i ministar Lončar. ''Mi ćemo njih ovako pozdraviti kad budu ovdje, ja ću početi aplaudirati, pa i vi aplaudirajte.'' Nakon završetka svi su povikali – ''Živjela!''.

Čas političkog vaspitanja i uvežbavanje aplauza na gradilištu Kliničkog centra, pred dolazak @avucic i Lončara. 🤣 pic.twitter.com/1Ad9Mds64y — Kuke i motike (@UsraneMotke) August 3, 2021

Reagirao Vučić

Na videozapis je reagirao i sam Vučić te dodao da o snimku ne zna ništa.

''Ja to ne znam, ali ja da napadam radnike zbog toga neću, kao ni zbog bilo čega drugo. Vidim da vas to muči i mori gdje god da dobijem aplauze, što ćete, vama sigurno aplaudiraju spontano, a meni samo namješteno. Ako će vam to pomoći da mislite o sebi još malo bolje i ljepše. Nemam pojma ni šta su radili radnici, niti sam to od njih očekivao. Nisu mi potrebni aplauzi. Na svaku vašu riječ svakodnevno mogu organizirati, gdje god da se pojavim, da skupim tisuću, pet, deset, pedeset, pa i sto tisuća ljudi. To ne radim nikada, jer to bi bilo neodgovorno'', rekao je Vučić, prenosi NovaRS.