Val prosvjeda odvija se diljem Kine, dok prosvjednici traže ukidanje restriktivnih mjera protiv koronavirusa u zemlji.

Prosvjedi protiv strogih COVID-restrikcija intenzivirali su se diljem Kine, nakon što se u Urumqiju zapalila zgrada, a njeni stanovnici navodno zbog strogih mjera nisu mogli pobjeći od požara. Desetoro ljudi izgubilo je život.

Prosvjednici i policija sukobili su se u Šangaju u nedjelju navečer, unatoč tome što su ih policajci nasilno udaljili koristeći suzavac samo nekoliko sati ranije. Uhićeno je više ljudi, a novinar BBC-ja koji je pratio prosvjede je pretučen i priveden. Incident je snimljen.

Na snimkama na društvenim mrežama vidi se kako ga s lisicama bacaju na tlo, dok se na drugoj snimci se vidi kako govori: "Odmah zovi veleposlanstvo".

Prema dužnosnicima, novinar je uhićen "za svoje dobro" u slučaju da se zarazio COVID-om iz gomile, ali BBC je rekao da je "izuzetno zabrinut" zbog njegovog tretmana i dodao: "Ne smatramo ovo vjerodostojnim objašnjenjem." Televizija je poručila da je Ed Lawrence zadržan nekoliko sati prije nego što je pušten, piše Sky New.

Witnessed a BBC journalist got sieged and dragged to the ground by several cops in Shanghai earlier tonight on the Urumqi Rd. His friend said he was targeted becuz he was filming the protest. (feel free to @ his handle if you know who this journalist is ) @BBCNews @BBCNewsAsia pic.twitter.com/tPgoPET3hg