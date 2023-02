Dva snažna potresa pogodila su Tursku: prvi magnitude 7,8 i drugi magnitude 7,7 po Richteru. Dijelovi zemlje su uništeni, a točne brojke mrtvih i ozlijeđenih se još uvijek utvrđuju. Na društvenim mrežama objavljeni su videi spašavanja ljudi.

Na društvenim medijima objavljene su snimke spašavanja ljudi koji su zarobljeni ispod ruševina nakon dva razorna potresa koji su pogodili Tursku, a osjetili su se i u okolnim državama.

Na jednom videu vidi su da spašavatelji izvlače djevojku koja je bila zarobljena ispod zgrade koja se srušila u turskom gradu Sanliurfau.

Search and rescue team pulling a young girl out of a collapsed building in the Turkish city of Sanliurfa (@sentdefender) pic.twitter.com/wZQFzZbvMV