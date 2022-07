Na društvenim mrežama objavljena je zastrašujuća snimka iz ljetovališta u Turskoj.

Samo nekoliko dana nakon što su u Egiptu u napadu morskog psa poginule dvije žene, na društvenim mrežama objavljena je zastrašujuća snimka iz ljetovališta u Turskoj. Naime, na njoj se vidi kako turisti običnim štapom i krpom udaraju morskog psa dok on pokušava otplivati u smjeru plaže.

Snimka je nastala na obali Marmarisa, poznatog mediteranskog ljetovališta na jugozapadu Turske, piše Mondo.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4