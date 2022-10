Objavljena je snimka trenutka izbijanja požara na avionu u kojem su bila 184 putnika.

"Vatra se jasno vidjela ispod desnog krila. Avion je upravo dostigao punu brzinu i trebao je uzletjeti kad su se pojavile iskre ispod desnog krila, a nakon njih i veliki požar. Avion se zaustavio na pisti, a pilot je uskoro obavijestio putnike da smo se zaustavili zbog tehničkih problema s motorom", ispričao je jedan od putnika zrakoplova kompanije IndiGo koji se u subotu navečer, oko 21:35 po lokalnom vremenu, zapalio na aerodromu Indira Gandhi u Delhiju.

Putnica, koja je snimila i video požara, ispričala je za Indian Express trenutke kad je u avionu zavladala panika.

#WATCH | IndiGo A320 aborts its takeoff following an engine fire on departure from Delhi Indira Gandhi Airport, India. All passengers and crew evacuated the aircraft safely. pic.twitter.com/E1GBWbAtXI