VIDEO Otvorilo se veliko klizište: Više od 40 poginulih, deseci nestalih

Neuobičajeno obilne kiše i topljenje ledenjaka prouzročile su više smrtonosnih bujičnih poplava u planinskim područjima Indije te susjednog Pakistana i Nepala u proteklih godinu ili dvije, a vladini dužnosnici za to sve više krive klimatske promjene.

Snimke iz indijske države Himachal Pradesh prikazuju uništene kuće, autobuse i automobile koji vise na rubovima provalija nakon što su ceste popustile.

"Opet je tragedija zadesila Himachal Pradesh s neprekidnim padalinama u proteklih 48 sati", napisao je na X-u, bivšem Twitteru čelnik te savezne države Sukhvinder Singh Sukhu.

Disturbing visuals have emerged from Sambhal, Pandoh - District Mandi, where, as reported, seven individuals have been swept away by flash floods today.



Active rescue, search, and relief operations are currently in progress to address this dreadful situation. pic.twitter.com/OLgZGgXNlF