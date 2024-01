VIDEO Veliki neredi u Njemačkoj, gorio dom za umirovljenike: Više od 300 uhićenih, ozlijeđeni policajci

Najmanje je 15 policajaca ozlijeđeno, a više od 300 ljudi je uhićeno u neredima u Berlinu u novogodišnjoj noći.

Izgrednici, uglavnom mladi, napadali su jedni druge petardama i raketama, prenosi Bild.

Chaos in Berlin as fireworks are being shot on everything that is moving.



This now happens every New Year’s Eve



Via @rubnpulido



pic.twitter.com/VCVqTeJjra — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2024

Najveći sukobi zabilježeni su ispred Crvene gradske vijećnice kod Alexanderplatza.

Nemiri su izbili i u Lichtenradeu, južnom predgrađu Berlina.

U berlinsku bolnicu primljeno je deset osoba s ozbiljnim ozljedama.

Gorio dom za umirovljenike

U Neuköllnu je gorio dom za umirovljenike. Navodno je raketa uletjela kroz prozor. Nema teško oziljeđenih, nekoliko osoba se nagutalo dima.

U ulici Sonnenallee u Neuköllnu zapaljene su barikade od drvenih paleta, ali ih je policija ubrzo uklonila. Pronašli su i skrovište ispunjeno Molotovljevim koktelima koji su bili spremni za upotrebu.

Policajci su rastjerali protivnike Izraela koji su se spontano okupili kako bi uzvikivali protuizraelske parole. "Ovo je Neukölln, Njemačka je negdje drugdje", rekao je jedan od izgrednika novinaru Bilda.

Anti-Israel protesters have crashed the public New Year’s Eve celebration at Boston Common.



They are chanting “no-one gets to celebrate as long as bombs are dropping” pic.twitter.com/vlLten22ag — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2024



Neredi i u drugim dijelovima Njemačke

Policija je u Frankfurtu na Majni uhitila 20 osoba nakon što su stotine mladih bacale petarde na druge slavljenike, ali i policajce.

An der #Konstablerwache in #Frankfurt am Main rückt eine Hundertschaft gegen Randalierer an. Von allen Seiten werden Polizeikräfte herangeführt. #Silvester2023 pic.twitter.com/3WVyRjoNCY — BILD (@BILD) January 1, 2024

U Koblenzu je 18-godišnji mladić poginuo od eksplozije petarde, a policija istražuje slučaj.

Na Augustusplatzu, trgu u Leipzigu, nekoliko ljudi je ozlijeđeno od petardi.