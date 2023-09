VIDEO Veliki napad Rusije na Ukrajinu: Troje mrtvih, puno je ranjenih, ozlijeđena i devetogodišnja djevojčica

Ruske snage napale su Kijev i još pet ukrajinskih gradova.

Najmanje troje ljudi ubijeno je u Hersonu. U Kijevu je ozlijeđeno sedam osoba, uključujući i devetogodišnju djevojčicu, a oštećeni su i neki stambeni i poslovni objekti.

⚠️ An air alert has again been declared across #Ukraine. https://t.co/bDhQSnwEwu — KyivPost (@KyivPost) September 21, 2023

Sedam je ozlijeđeno, a najmanje je jedna osoba spašena ispod ruševina u Čerkasima, u središnjoj Ukrajini, rekao je Ihor Klymenko, ministar unutarnjih poslova Ukrajine.

rescue efforts after a Russian missile hit a hotel in Cherkasy. There may be about 20 people under the rubble. we pray!!! pic.twitter.com/2oYTSKXMxT — Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) September 21, 2023



Istodobno, Rusija tvrdi da je preko noći oborila 22 ukrajinske bespilotne letjelice iznad područja Crnog mora i Krima te da je Ukrajina lansirala još tri bespilotne letjelice na regije Belgorod, Kursk i Orel.

U priopćenju TASS-a navodi se da je u noći s 20. na 21. rujna zaustavljen pokušaj kijevskog režima da izvede teroristički napad bespilotnim letjelicama tipa zrakoplova na objekte na teritoriju Ruske Federacije.

Crimean Telegram channels report a drone attack on the temporarily occupied Ukrainian peninsula.



Reportedly, explosions were heard in/near several Crimean cities, including a military airfield. pic.twitter.com/OSgha0KjRw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 20, 2023

Rusija je jednostrano anektirala Krim od Ukrajine 2014.