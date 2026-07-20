Potonuo trajekt, kapetan i posada bili napušeni: "Netko je povikao da brod tone..."

Strahuje se da su deseci ljudi smrtno stradali nakon što je u subotu navečer uz obalu Gvajane potonuo trajekt sa 133 osobe. Vlasti sumnjaju da je dio posade bio pod utjecajem droge.

Potraga i spašavanje nastavili su se i u ponedjeljak. Od nedjelje poslijepodne, kada je objavljeno da je spašeno 67 osoba, među kojima i 15 djece, nisu pronađeni novi preživjeli. Potvrđeno je da su dvije osobe poginule.

Kapetan i nekoliko članova posade privedeni su, potvrdio je ministar javnih radova Juan Edghill na konferenciji za novinare u nedjelju navečer.

"Potraga i spašavanje još uvijek traju. Obiteljima koje čekaju vijesti o svojim najmilijima poručujem da činimo sve što možemo kako bismo ih pronašli", rekao je Edghill.

Trajekt MV Barima, na kojem je bilo 116 putnika i 17 članova posade, prevrnuo se oko 11 kilometara od obale tijekom plovidbe iz glavnog grada Georgetowna prema mjestu Port Kaituma.

Akcija spašavanja - 3 Foto: Facebook/Mark Phillips

Poziv u pomoć upućen je oko 23:00 po lokalnom vremenu (5:00 CEST),nakon čega je pokrenuta velika akcija potrage i spašavanja.

Ministar je rekao da su prve sate potrage otežali mrak i nedostatak plovila opremljenih skenerima, zbog čega su se spasioci morali oslanjati na vid i sluh, piše Independent.

U međuvremenu su tvrtke iz naftnog i plinskog sektora u potragu uključile plovila sa skenerima, a vlada je angažirala ronioce koji pretražuju potonuli trajekt u potrazi za tijelima. Područje pretrage prošireno je s 400 na 1040 četvornih kilometara.

Akcija spašavanja - 1 Foto: Facebook/Mark Phillips

Ministar je objavio da su kapetan i više članova posade bili pozitivni na marihuanu, a osim toga, među spašenima su bile osobe koje nisu bile upisane na popis putnika, što upućuje na nepravilnosti u evidenciji.

Trajekt je posljednji put servisiran 2024. godine, a kasnije ove godine trebao je na redoviti pregled i remont.

Nesreća je pogodila brojne obitelji.

Jedan od putnika, Leon Murray, ispričao je za lokalni portal Ignite News da je oko četiri sata nakon isplovljavanja netko povikao da brod tone.

Nakon prevrtanja uspio je isplivati na površinu i uz pomoć prsluka za spašavanje održati se na vodi. Ubrzo je pronašao sina i još troje ljudi koji su se držali za plutajući sanduk. Murray i njegov sin preživjeli su, no njegova supruga, kći i četvero unučadi još uvijek nisu pronađeni.

"Njih šestero je nestalo", rekao je.

Premijer Gvajane Mark Phillips izjavio je da je trajekt prevozio 286 tona tereta, iako mu je najveći dopušteni kapacitet iznosi 284 tone. Dodao je da je plovilo imalo dozvolu za prijevoz više od 300 putnika te da je bilo opremljeno s 250 prsluka za spašavanje, šest splavi na napuhavanje i dvije čvrste splavi.

Do nedjelje navečer pokrenuta je i istraga o mogućim propustima pripadnika policije, obrambenih snaga i pomorske uprave.