Potonuo trajekt sa 116 ljudi, velika akcija spašavanja u tijeku: Deseci se još vode kao nestali

Trajekt sa 116 putnika potonuo je u noćnim satima uz obalu Gvajane - u tijeku je velika akcija, a dosad je spašeno 67 osoba, priopćile su lokalne vlasti.

Trajekt MV Barima prevrnuo se u blizini mjesta Iron Punt tijekom plovidbe iz glavnog grada Georgetowna prema Port Kaitumi u subotu.

Poziv u pomoć zaprimljen je u 23:01 po lokalnom vremenu (05:01 CEST), nakon čega je pokrenuta opsežna akcija traganja i spašavanja u kojoj sudjeluju državna i privatna plovila, objavio je ministar javnih radova Juan Edghill na društvenim mrežama.

"U tijeku je intenzivna potraga i spašavanje te se molimo za sigurnost svih putnika", poručio je Edghill, prenosi BBC.

Akcija spašavanja - 1 Foto: Facebook/Mark Phillips

Premijer Gvajane Mark Phillips izjavio je za AFP kako spasilačke ekipe očekuju da će pronaći još preživjelih dok se potraga nastavlja. Dodao je da među spašenima ima i putnika i članova posade. Do nedjelje poslijepodne uspješno je spašeno 67 ljudi, uključujući 15 djece.

Za članove obitelji spašenih i nestalih putnika otvorena su tri centra za pomoć, objavio je Phillips na Facebooku.

Akcija spašavanja - 2 Foto: Facebook/Mark Phillips

Imena osoba koje su bile na trajektu bit će objavljena nakon završetka akcije spašavanja i liječničkih pregleda, dodao je.

Prema podacima stranice VesselFinder, MV Barima izgrađen je 1939. godine i dug je 40 metara.

Edghill je rekao da je trajekt bio opremljen s 250 prsluka za spašavanje, dvjema čvrstim spasilačkim brodicama i šest splavi za spašavanje na napuhavanje.