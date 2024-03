VIDEO Pogledajte dramatične snimke velike eksplozije u Moskvi: Oglasilo se ministarstvo za izvanredne situacije

U mjestu Rodniki u blizini Moskve se zapalilo veliko skladište, a društvenim mrežama se šire videozapisi na kojima se vide razmjeri požara i veliki oblak dima.

🇺🇦⚔️🇷🇺 Moscow, Russian Federation. A warehouse with raw materials is on fire. Most likely the work of Ukrainian UAVs. pic.twitter.com/q4ymzCHnY8

Ruski mediji pišu da gori skladište građevinskog materijala te da je požar zahvatio 700 kvadratnih metara. Uzrok nije službeno potvrđen, ali navodno se urušio krov, a benzin izlio iz spremnika i zapalio.

Pročitajte i ovo Sastanak u HDZ-u Plenković komentirao kritike glavne europske tužiteljice, pa razmještao mikrofone, prepirao se s novinarima...

A large-scale fire near #Moscow has spread to a neighboring administrative building



According to Russian media, a mobile laboratory has arrived on the scene to measure the level of pollutants in the air. A warehouse with construction materials is on fire. pic.twitter.com/a0iFidH1HU