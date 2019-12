Ujedinjeno Kraljevstvo spremno je četvrtak i izvanredne parlamentarne izbore. Užarena predizborna kampanja uglavnom se svodila na svađu oko Brexita. Ankete predviđaju da će većinu ponovno osvojiti konzervativci.

"Glasovao sam za izlazak jer nam je dolazilo toliko migranata da je postalo smiješno. Izgubili smo svoj identitet", rekao je jedan londonski taksist.

Predrasude kakve krase ovog londonskog taksista i dalje usmjeravaju mišljenja jednog dijela Britanaca. Ali glavni ispit njihovih želja dolazi sutra na izborima. Neki pak Britanci kaže da neće uopće glasati ne vjeruju niti jednoj stranci, drugi misle da je odluka važna.

"Mislim da je odluka na mladima jer mi ćemo stvarati budunost", kazao je Holy.

Njihova sudbina možda je u rukama Borisa Johnsona. Posljednjih tjedana rastrčao se po cijeloj zemlji u bjesomučnom lovu na glasove i nema što nije radio kako bi pokazao da je i on samo običan čovjek.

"Ovo je obavljanje Brexita. Ovo je savršena metafora za ono što ćemo učiniti nakon izbora. Jer ako dobijemo većinu, imamo dogovor i spreman je“, kazao je Johnson.

Ali je teža pitanja izbjegavao, ako treba i bijegom u hladnjaču.

"Što je njemu govoriti istinu ili govoriti neistinu? Sve postaje neka vrsta nejasne iluzije“, zapitao se Jeremy Corbyn, čelnik laburista.

Kampanju je obilježio i spot konzervativaca inspiriran scenom iz poznatog filma "Zapravo ljubav". No i ova Jonhsonova uloga naišla je na kritike, pogotovo jednog od protagonista filma koji ne može smisliti Johnsona i ne želi ni čuti za Brexit.

"Paničarim zbog budućnosti ove zemlje. Ako ćemo imati torijevsku većinu sljedeću srijedu ili četvrtak, onda nećemo samo imati Brexit, nego i najtvrđi mogući Brexit, što će uništiti zemlju", rekao je glumac Hugh Grant.

U Britaniji već 25 godina živi Krešimir Pecotić koji na priču oko Brexita gleda pozitivno.

"Otkad je referendum napravljen, u mom dijelu posla su osjetno povećane plaće. Iz sektora koji ja radim, a to je base construction, dosta ljudi je otišlo. Većinom Poljaka koji su zbog razlike u cijenama i kursa funta u odnosu na euro većinom otišli raditi u Njemačku", objasnio je Pecotić.

Prema istraživanjima, konzervativci će osvojiti malu većinu, a laburisti će biti drugi, a takav i slični scenariji znače da će se saga o razdruživanju s Europskom unijom i dalje otezati.

Na izborima je puno mladih

Atmosferu uoči izbore u Londonu prati reporterka Nove TV, Ivana Petrović. Upozorila je da, kad su izbori u Ujedinjenom Kraljevstvu u pitanju, treba biti vrlo oprezan.

"Niti jedan medij do sada nije objavio niti jedno ozbiljno istraživanje, riječ je uglavnom o anketama koje me asociraju, moram priznati, na posljednje, također izvanredne izbore koje sam pratila ovdje. Sjećam se velike naslovnice Guardiana, gotovo apokaliptične, sa zalaskom sunca iza zgrade parlamenta s naslovom 'Sudnji dan' jer su ankete pokazivale da su konzervativci i laburisti izjednačeni. Da bi drugi dan, kad su došli rezultati izbora, ispalo da su torijevci, doduše tada im je na čelu bio bivši premijer David Cameron, naprosto pomeli laburiste, čak i u Škotskoj što nije bilo za očekivati i gdje su ostavrili najbolji rezultat u zadnjih 30 godina", rekla je Petrović i dodala da su iznenađenja su uvijek moguća.

"Boris Johnson hoda po cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu i govori 'izađimo, izađimo', 'dajte mi glas', 'želimo pobjedu' i 'imamo sporazum, idemo 31. siječnja iz EU-a, a nakon toga se možemo posvetiti obrani, obrazovanju u zapuštenom javnom zdravstvu'. Upravo je to napušteno zdravstvo prevagnulo u referendumu o Brexitu prije nekoliko godina, odnosno laži Nigela Faragea", tumači Petrović.

Jeremy Corbyn je puno oprezniji prema svojim biračima.

"On nudi klackalicu, on kaže 'napravit ćemo novi sporazum, nakon toga ćemo provesti novi referendum' i na taj način, unutar stranke želi udovoljiti i onima koji žele Brexit i onima koji ne žele. Protiv njega se inače, nevezano uz Brexit, vodi velika kampanja vjerskih zajednica u Londonu. I nadbiskup od Canterburyja i hindu svećenici i glavni rabin i glavni imam ga nazivaju antisemitom zbog nekih njegovih izjava i pozivaju vjernike da za njega ne glasaju. Corbyn nudi besplatno školstvo, to je jedan san. To je nudio i u prošloj kampanji, a to je nemoguća misija jer Ujedinjeno Kraljevstvo po svojoj tradiciji ne može imati besplatno školstvo. Za ostanak u EU su liberalni demokrati. Zanimljivo je, oni rastu. To se pripisuje činjenici da dio laburista, oni koji su čvrstvo za ostanak u EU, njihovo biračko tijelo prelazi liberalnim demokratima", kaže Petrović.

Na izborima je puno mladih, gotovo četiri milijuna birača upisano je ove godine u registar birača. Oni prvi put imaju nadstranačku organizaciju "Glasajmo za našu budućnost" koju vode sveučilištarci.

"Sadrži niz predavanja o tome koliko je važno izaći na izbore. Mladi između 18 i 24 godine su uglavnom lijevo orijentirani. To je možda u skladu s onom Churchillovom rečenicom kada su ga pitali zašto je iz laburista prešao u Konzervativce, pa je rekao: 'Ako do 30. godine niste ljevičar, onda nemate srca, a ako poslije 30. niste konzervativac, onda nemate pameti'. Međutim, puno se toga promijenilo od Churchillovog vremena", zaključila je Petrović.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr