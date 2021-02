Velika Britanija želi vidjeti dokaze da je princeza Latifa živa, nakon što je BBC prikazao videosnimku u kojoj ta kći emira Dubaija govori da je drže kao taoca i da strahuje za život, objavio je u srijedu britanski ministar vanjskih poslova.

''To je veoma zabrinjavajuće, vidi se mlada žena koja je jako uznemirena'', rekao je Dominic Raab.

Britanski ministar je za televiziju Sky News kazao kako će tražiti dokaze od Ujedinjenih Arapskih Emirata da je Latifa živa.

''Uzimajući u obzir što smo vidjeli, mislim da ljudi žele vidjeti da je ona živa i dobro'', rekao je Raab, a premijer Boris Johnson je kazao kako situaciju prate i Ujedinjeni narodi.

Kako se pravilno piše i izgovara ime ruskog cjepiva cпутник: Što mislite čita li se V - ve ili pet?

EK predlaže plan za suočavanje s prijetnjom novih varijanti virusa: ''Da bismo bili korak ispred...''

''To je nešto oko čega smo zabrinuti, no Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda istražuje to'', rekao je britanski premijer.

Na snimci koju je prikazao BBC 35-godišnja Latifa govori da se ''nalazi u jednoj vili'' koja je ''pretvorena u zatvor'', a da video snima u kupaonici jer je ''to jedino mjesto gdje se može zaključati''.

''Svaki dan strahujem za svoj život, policajci su mi rekli da ću cijeloga života bili u zatvoru i da nikada neću vidjeti sunce'', nastavila je.

''Svakog dana situacija je sve gora'', kazala je, a vlada Dubaija pitanja medija o tom slučaju proslijedila je pravnoj tvrtki šeika.

Latifa al-Maktoum je još 2018. u video snimci na YouTubeu izjavila da želi pobjeći iz zemlje. Sa suzama u očima je rekla da ju je nakon prvog pokušaja bijega 2002. ''tri godine otac mučio i držao zatočenu''.

U ožujku 2020. britansko pravosuđe je presudilo da je emir Dubaija naredio otmicu svojih dviju kćeri Latife i Shamse. Shamsa je s 18 godina pokušala pobjeći od oca 2000. godine dok se nalazila u Engleskoj.

Princ Philip završio je u bolnici na preporuku liječnika, u lipnju bi trebao proslaviti stoti rođendan

Sanitarna inspekcija ima pune ruke posla s njom: Kad vidite kako poslužuje piće, past će vam mrak na oči

Princeza Haya, koja je 2004. postala šesta emirova supruga, pobjegla je 2019. u London s njihovo dvoje djece.