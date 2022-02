Na prosvjedu protiv rata u Ukrajini se u nedjelju u Berlinu okupio višestruko veći broj prosvjednika od očekivanog, javljaju organizatori i policija.

Na prosvjed, što ga zajednički organiziraju organizacije za zaštitu ljudskih prava, mirovni pokreti, sindikati i crkve, je umjesto najavljenih 20.000 pristigao osjetno veći broj prosvjednika. Policija spominje "niski šesteroznamenkasti broj" dok organizatori govore o preko pola milijuna prosvjednika.

Sve ceste koje vode prema mjestu događanja, Stupu pobjede nedaleko od Brandenburških vrata, su pune prosvjednika koji još uvijek stižu iz svih smjerova.

On the streets of Berlin today, more than 100,000 people turn out to stand with Ukraine and protest the Russian invasion. pic.twitter.com/CBAMwkSllG