Veleposlanik Republike Italije ubijen je jutros u terorističkom napadu na konvoj Ujedinjenih naroda u Kongu, objavilo je talijansko ministarstvo vanjskih poslova.

Napad se dogodio u Nacionalnom parku Virunga, a ubijen je i jedan talijanski vojni policajac iz pratnje. Napadači su konvoj zaskočili nedaleko od grada Kanyamahoro, a na tom području često se skrivaju naoružane skupine, u planinskom predjelu na granicama Konga, Ruande i Ugande.

Visokorangirani diplomat u glavnom gradu Konga Kinšasi je rekao kako je veleposlanik Luca Attanasio podlegao teškim ozljedama nakon napada. Preminuo je u bolnici u Gomi. Zasad nitko nije preuzeo odgovornost za napad.

Iz Nacionalnog parka ranije su objavili da su ubijene dvije osobe iz konvoja te da je veleposlanik ranjen. Diplomatski izvor za Guardian je kazao kako je treća stradala osoba vozač. Kazao je i kako je cilj napada bila otmica pripadnika UN-ove misije u sklopu Svjetskog programa za hranu, piše ANSA.

"S neizmjernom boli primio sam danas vijest o smrti našeg veleposlanika u Demokratskoj Republici Kongo i vojnog policajca. Dvojicu javnih službenika nasilno nam oduzeli i uklonili s obavljanja dužnosti. Okolnosti ovog brutalnog napada još su nejasne i ništa nas neće spriječiti da rasvijetlimo što se dogodilo. Italija žali za gubitkom i stoji uz njihove obitelji", poručio je talijanski ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio na Facebooku ministarstva.

Sućut Italiji putem Twittera izrazio i predsjednik Europske komisije Charles Michel.

"Šokiran sa napadom na konvoj UN-a u DR Kongo i gubitkom života, među kojima su talijanski veleposlanik i vojni policajac. Sigurnost i mir moraju biti osigurani. Izražavam sućut obiteljima", napisao je Michel.

Choqué par l'attaque d'un convoi @WFP en #RDC et les vies perdues, dont celles de l'ambassadeur d'Italie et d'un militaire.



Sécurité et paix doivent être assurées: #UE restera aux côtés de la #RDC et sa population.



Condoglianze alla famiglia dell’ambasciatore e alla sua scorta