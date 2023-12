VIDEO Požar progutao odlagalište otpada, vatrogasci radili cijelu noć: Zabranjeni sportovi na otvorenom i poljoprivredni proizvodi

Gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri potpisao je uredbu nakon velikog požara koji je jučer izbio u postrojenju za obradu otpada na području bivšeg mega odlagališta Malagrotta.

#Roma , continua il lavoro dei #vigilidelfuoco per l' #incendio nella discarica di #Malagrotta : sul posto inviate autobotti anche dai comandi di Latina, Rieti e Viterbo per garantire supporto idrico alle lance delle squadre [ #24dicembre 19:30] pic.twitter.com/XuE2QFQzRI

Kako je objavio portal Unione Sarda odredbom se zabrajuju sportske aktivnosti na otvorenom, zabranjuje se sakupljanja i konzumacije hrane biljnog podrijetla, ispaša domaćih životinja do izrade modela utjecaja onečišćujućih tvari u zraku.

#Roma, intervento 40 #vigilidelfuoco in corso nella discarica di #Malagrotta per un #incendio sviluppatosi all'interno di un capannone per il trattamento dei rifiuti [#24dicembre 16:25] pic.twitter.com/DJGH4QdMlE