Američki predsjednik Donald Trump ponovno se u nedjelju narugao polemičnoj knjizi koja dovodi u sumnju njegovu sposobnost upravljanja, nazvavši je "lažnom knjigom" dok su dužnosnici njegove administracije branili njegov "politički genij".

Rasprava o 45. predsjedniku SAD-a potaknuta je u petak objavljivanjem knjige novinara Michaela Wolffa "Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće".

Autor u njoj iznosi portret nekadašnjeg magnata nekretnina ustvrdivši da sva njegova okolina sumnja u njegove sposobnosti vođe. Ukazuje na njegovu nesposobnost koncentracije, gubitak pamćenja i sklonost televiziji kao glavnom izvoru njegova informiranja.

Michael Wolff kazao je u nedjelju na NBC-u da mu nije bio cilj napisati knjigu namjerno nesklonu predsjedniku. "Bio bih oduševljen drukčijom pričom: 'Donald Trump, taj neočekivani predsjednik, zapravo će uspjeti'. Ali to nije slučaj. Neće uspjeti. Gore je nego što smo mislili", objasnio je on.

"Moram se gnjaviti lažnom knjigom koju je napisao potpuno diskreditiran autor", napisao je američki predsjednik u tvitu ujutro nakon što se prethodnog dana nazvao "vrlo stabilnim genijem" odgovarajući na optužbe o svojim intelektualnim sposobnostima.

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I!