Američki predsjednik Donald Trump odbacio je u subotu optužbe novinara Michaela Wolffa da je mentalno nesposoban za obavljanje dužnosti i rekao kako sve što je u životu postigao pokazuje da je "vrlo stabilan genij".

Novinar Michael Wolff, autora knjige "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće) koja oštro kritizira Trumpa rekao je u intervjuu za BBC u subotu da bi njegova otkrića mogla okončati Trumpov mandat u Bijeloj kući.

"Čini se da priča koju sam ispričao prikazuje njegov (Trumpov) predsjednički mandat na način koji govori da on ne može obnašati tu dužnost", rekao je Wolff.

Odgovarajući mu, Donald Trump je u u subotu rekao da se njegovi demokratski kritičari i američki mediji služe istim oružjem kao protiv "starog Ronalda Reagana ističući mentalnu stabilnost i inteligenciju", budući da ga ne mogu srušiti na drugi način.

Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence.....