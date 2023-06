UZNEMIRUJUĆI VIDEO Šok na sprovodu: Žena počela disati u lijesu

Obitelj je ostala u šoku nakon što je žena u lijesu počela disati na vlastitom posljednjem ispraćaju.

76-godišnja Bella Montoya prošlog je tjedna proglašena mrtvom nakon moždanog udara. Tijekom obreda bdijenja njezini su rođaci krenuli presvlačiti tijelo u odjeću za ukop, kada je žena odjednom počela hvatati zrak.

Nakon prvotnog šoka, žena je hitno prevezena u bolnicu gdje se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi, a ekvadorsko ministarstvo zdravstva osnovalo je povjerenstvo za istragu incidenta, javlja BBC.

Ministarstvo je priopćilo kako je žena ranije doživjela kardiorespiratorni zastoj - gubitak disanja i prestanak rada srca - te da nije reagirala na pokušaje oživljavanja. Dežurni liječnik je konstatirao smrt.

Njezin sin, Gilber Rodolfo Balberán Montoya za lokalne je medije rekao kako je njegova majka u bolnicu primljena oko 9 sati te da mu je liječnik u podne rekao da je umrla. Žena je zatim stavljena u lijes, a nakon nekoliko sati članovi obitelji su je vidjeli kako pokušava disati.

"Malo po malo shvaćam što se dogodilo. Sada se samo molim da se zdravlje moje majke poboljša. Želim je živu i uz sebe", kazao je Balberána.

Uznemirujući video objavljen na društvenim mrežama pokazuje ženu kako leži u otvorenom lijesu i teško diše dok se nekoliko ljudi okupilo oko nje te ju bolničari zatim nose u vozilo hitne pomoći.

